بائع فوانيس: طفرة في صناعة «المصري».. وإقبال كبير على «أبوشمعة» (فيديو)

عرضت القناة الثانية المصرية تقريرًا بعنوان «فانوس رمضان بين الماضي والحاضر»، يتناول مراحل وتطور صناعة الفوانيس بمصر والأنواع الأكثر مبيعًا.

وقال صفوت الأشقر صاحب أحد المنافذ لبيع فوانيس رمضان، إنه يعمل ببيع فوانيس رمضان منذ سنوات بعيدة، إذ كانت الفوانيس جميعها تصنع داخل مصر، لافتًا إلى أنه على الرغم من وجود الفانوس المستورد إلا أن الفانوس المصري ما زال الأكثر جودة والأكثر مبيعًا من الفوانيس الأخرى، وهو الأكثر طلبًا من الزبائن.

وأضاف «الأشقر» خلال التقرير، أن الفانوس المصري مر بمراحل كثيرة من التطوير، وبدأ التطوير يشمل الفوانيس الصاج بأشكالها وأنواعها وأساميها، كما شمل التطوير أيضًا الفوانيس المصنوعة من الخشب.

مصر تشهد طفرة كبرى بصناعة الفانوس

وأوضح صاحب أحد المنافذ لبيع فوانيس رمضان، أن مصر شهدت طفرة كبيرة بصنعة الفوانيس تحديدًا، مشيرًا إلى أن بعض الأشكال تلقى رواجًا كبيرًا سواء من خلال أصاب المحال التجارية أو أصحاب البيوت الذين يستخدمونها في الزينة.

ما زال هناك طلب على الفانوس أبو شمعة

وكشف «الأشقر» عن أن الفانوس أبو شمعة ما زال عليه طلب من قبل الأطفال والكبار حتى الآن، كونه يذكرهم بأيام جميلة مضت.