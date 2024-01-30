«المستقلين الجدد»: نسعى إلى تقديم مقترحات لزيادة المنتجات المحلية

أكد حزب المستقلين الجدد في اجتماع هيئته العليا، أن الحزب في حالة انعقاد متصل استجابة لدعوة الرئيس السيسي بإجراء حوار وطني أشمل بخصوص القضايا الاقتصاديه في الوقت الحالي.

دراسة الوثيقة المقدمة من الحكومة

وأوضح هشام عناني رئيس الحزب، أن الحزب سيقوم بدراسة الوثيقة المقدمة من الحكومة الخاصة بالتوجهات الاقتصادية والتي قدمتها الحكومة لمجلس أمناء الحوار وسيعكف الحزب على إعداد دراسات مقارنة بين ما هو مطروح من الحكومة وما هو مطلوب والمقتروحات الخاصة بالتنفيذ.

تثبيت أسعار السلع الرئيسية

وأضاف عناني، في بيان له، أن الحزب سيعني في الفترة الحالية بالقضايا الملحة التي تشغل بال المواطن المصري مثل كيفية الحد من غلاء الأسعار وتثبيت أسعار السلع الرئيسية والخدمات المقدمة من الجهات المقدمة لتلك الخدمات، وكذا سيتم تقديم مقترحات خاصة بكيفية زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير مع الاهتمام بكل قضايا الاقتصاد التقليدي في الصناعة والزراعة والتجارة.

وأكد عناني، أن الشغل الشاغل للحزب هو تقديم مقترحات لزيادة إنتاج المنتجات المحلية، والقيام بتصديرها بعد كفاية السوق المحلية كبدائل للمنتج المستورد.

ومن جانبه، شدد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب على أنه جرى التوجيه لكل أمانات المحافظات والوحدات القاعدية في القرى والمدن بعقد ورش عمل في أنحاء الجمهورية ولقاءات مباشرة مع المواطنين وإعداد أوراق عمل من الواقع تلخص المستجدات في المشاكل الاقتصادية والمعوقات التي تواجه المواطن مع وضع مقترحات قابلة للتنفيذ ورفعها للهيئة العليا؛ تمهيدا لتقديمها للحوار الوطني.