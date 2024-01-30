هذه المدن أكثر برودة غدا الأربعاء.. درجة الحرارة صفر في سانت كاترين

تشهد مدن ومحافظات مصرية، غدا الأربعاء، انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، والتي تصل إلى الصفر، وهو الانخفاض الأكبر من نوعه منذ بدء فصل الشتاء، فيما تشهد بعض المدن سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

الأماكن الأكثر برودة غدا الأربعاء

وشهدت عدة مدن ومحافظات رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط كبير للرياح على مدار غد الأربعاء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن أكثر الأماكن انخفاضا في درجات الحرارة هي مدينة كاترين في محافظة جنوب سيناء، والتي تسجل درجة «صفر» للصغري، فيما تسجل مدينة نخل في وسط سيناء درجة واحدة.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء رفع حالة الطوارئ في عدة مدن، غدا الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، مع تأهب فرق الطوارئ للتدخل حال وجود اي طارئ.

وتنخفض درجات الحرارة في عدة مدن في صعيد مصر، تسجل فيها مدينة المنيا 4 درجات للصغرى، و15 درجة للعظمى، فيما تسجل مدن الوادي الجديد وسوهاج وأسيوط 5 درجات للصغرى في أول انخفاض كبير في فصل الشتاء.

طوارئ في مدن القناة وسيناء

ووجه اللواء هنري إبراهيم، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، واستعداد جميع فرق الطوارئ علي مدار الأسبوع لحسن استقرار حالة الطقس.

كما وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي تداعيات بسبب حالة التقلبات الجوية.

وكلّف المحافظ رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة الميدانية علي أماكن تجمع مياه الأمطار.