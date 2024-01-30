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«الأرصاد»: أمطار غزيرة وثلجية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

كتب:

انتصار الغيطانى
09:18 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
الأرصاد: أمطار غزيرة وثلجية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

الأرصاد: أمطار غزيرة وثلجية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

تتوالى السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري منذ الصباح الباكر، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير قبل قليل، أنّ صور الأقمار الصناعية بيّنت تكاثر السحب الممطرة والمتفرقة على السواحل الشمالية، بداية من مطروح وحتى سواحل محافظات شمال الدلتا، بسبب تعمق المنخفض الجوي القادم على سطح البحر المتوسط، حيث يزيد تأثيره على محافظات «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، بورسعيد، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، دمياط، القليوبية، الغربية، المنوفية، والدقهلية»، حيث تشهد تلك المحافظات أمطار رعدية وغزيرة ومتفاوتة الشدة، ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على بعض المناطق.

أمطار على القاهرة خلال ساعات

وتابعت الأرصاد، أنّ مناطق من القاهرة الكبري تشهد سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة مع تقدم ساعات النهار، وتقدم السحب الممطرة من شمال البلاد حتى شمال الدلتا والسواحل الشرقية خلال الساعات المقبلة، خاصة مع زيادة سرعات الرياح.

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بقلم انتصار الغيطانى