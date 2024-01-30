أمطار ورياح شديدة تضرب 10 محافظات اليوم.. اعرف الأماكن

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار وهبوب رياح شديدة في مناطق متفرقة من البلاد، اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (3-4) أمتار.

أمطار ورياح شديدة

وأشارت الهيئة إلى سقوط أمطارمتوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية)، وهناك أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- شمال سيناء).

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الغربية والشرقية والمنوفية، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.