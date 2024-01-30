سقوط أمطار على «الغربية».. والمحافظ يرفع حالة الاستعداد للقصوى (صور)

تعرضت عدد من مدن ومراكز محافظة الغربية إلى سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بموجة من الصقيع والرياح، وسط استعدادات مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وانتشار سيارات شفط المياه من أجل التعامل مع مخلفات الأمطار بشكل فوري.

رفع حالة الطوارئ

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى من أجل مواجهة الأمطار وموجة الطقس السئ وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية وتعرضت المحافظة لأمطار متوسطة وغزيرة على بعض المناطق.

خطة مسبقة

وأشار «رحمي» إلى أن هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية لمواجهة الطقس السيئ والتعامل مع مخلفات الأمطار بشكل فوري، حيث هناك خطة وضعتها المحافظة مسبقًا خلال مناقشة استعدادات فصل الشتاء بتحديد تمركزات لتجميع مياه الأمطار وتتواجد فيها سيارات شفط مياه الأمطار من اجل رفع مخلفات الأمطار بشكل فوري.

ووجه محافظ الغربية تعليمات مشددة إلى رؤساء المدن والمراكز بالتواجد في الشوارع ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار أولاً بأول، إلى جانب التواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود مشكلة والعمل على حلها بشكل فوري.