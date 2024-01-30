«الأرصاد»: أمطار ثلجية على الإسكندرية ومطروح.. وانخفاض الحرارة في القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ عدد من المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، تشهد الآن أمطار شديدة ورعدية مصحوبة البرد، قد تمتد لتصل إلى السواحل الشرقية مع بداية ساعات المساء.

أمطار ثلجية على الأسكندرية ومطروح

وأضافت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ هناك مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري تضم «الصحراء الغربية، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد» تشهد سقوط أمطار شديدة ورعدية مصحوبة بحبات البرد، وتقل حدّة الأمطار كلما اتجهت إلى السواحل الشرقية ومحافظات شمال الدلتا وجنوب الوجه البحري، وقد تكون خفيفة مع نهاية ساعات اليوم في القاهرة الكبرى.

انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الأن

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة الآن على القاهرة، حيث بلغت 15 درجة مئوية، وستنخفض أكثر مع تقدم ساعات المساء.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 31-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 16 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 11 درجة.