هشام يكن: العشوائية في اتخاذ قرار بشأن فيتوريا يقلل من قيمة الرياضة المصرية

قال هشام يكن، لاعب منتخب مصر السابق، إن كل ما يحدث بشأن حسم بقاء فيتوريا من رحيله، وتغيير اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، ناتج عن عدم دراسة وعدم إدراك بالمفاهيم الرياضية لكرة القدم، لافتًا إلى أن هذه العشوائية تقلل من قيمة الرياضة المصرية.

اتحاد الكرة المصري لكرة القدم

وأضاف «يكن» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن معظم عاملي اتحاد الكرة المصري، ليسوا لاعبي كرة قدم سابقين، وبالتالي هناك عدم فهم بتحديد من يصلح ومن لا يصلح، مواصلًا: «فيتوريا لا يصلح لقيادة المنتخب المصري، ولازم يبقى عندنا قيم في اختياراتنا بناءً على إنجازاته وتاريخه رياضيًا».

الدوري المصري

وتابع: «الأندية المصرية الآن في الدوري المصري، أغلبها عبارة عن شركات استثمارية، وبالتالي مبقاش فيه روح تنافسية بين الأندية، وطول ما مفيش منافسات داخل الدوري المصري، يبقى مش هتلاقي لاعيبة للمنتخب، ودلوقتي نقدر نقول إن الأداء السيئ داخل الدوري المصري انعكس على إخفاق المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية».