طريقة مجانية جديدة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو في دور الـ16 بـ«أمم أفريقيا»

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، التي تحمل أهمية كبيرة للمنتخبين، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية، بينما يسعى المنتخب الكونغولي لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتُقام المباراة على أرض ملعب «لاورينت بوكو» في كوت ديفوار، التي تستضيف النسخة الحالية من البطولة، وإذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة مجانًا، فهناك عدة طرق يمكنك اتباعها لمشاهدة المباراة المهمة.

طريقة مجانية جديدة لمشاهدة ماتش مصر والكونغو

تنطلق صافرة المباراة التي ينتظرها الجميع اليوم في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، عبر تطبيق قنوات بين سبورت الأصلي «beIN SPORTS»، الذي يذيع المباريات عبر البث المباشر لجميع مباريات كرة القدم مجانًا دون تردد أو تقطيع، فضلًا عن مشاهدة ملخصات وأبرز اللقطات.

قنوات مجانية لمباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة

تبث مباراة مصر والكونغو، مساء اليوم، عبر القنوات التالية:

قناة tvt التوجولية

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002.

القناة الجزائرية

تردد القناة الجزائرية: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة TRT

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة)

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معلومات عن مبارات مصر والكونغو

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي الليلة في العاشرة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار.

غيابات منتخب مصر أمام الكونغو

- غياب إمام عاشور لإصابته بارتجاج في المخ.

- غياب محمد صلاح لإصابة العضلة الضامة.

- توقعات بغياب عمر مرموش عن المباراة لإصابته بنزلة برد شديدة.

- انتهاء مشوار محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الأول لكرة القدم بسبب خلع في الكتف.