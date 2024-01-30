نواب: مشروع «مهني 2030» يقضي على البطالة ويوفر فرص عمل للشباب

«مهنى»: إيقاف الكيانات الوهمية والشهادات المزورة.. و«التمامى»: خطة طويلة المدى لرؤية «مصر 2030»

أكد أعضاء بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع «مهنى 2030» هدفه تدريب وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم. وقال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إن المشروع له أهمية كبيرة، إذ يهدف إلى التدريب المهنى وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التى تحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، ما يعزز من إيجاد فرص عمل تتناسب مع خبرات المتدربين.

وأضاف «مهنى»، لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أنه أكد أن هذه المشروعات منفذ للخروج من دائرة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، ويعمل المشروع على رفع كفاءة وأداء مليون متدرب بمستويات تلبى متطلبات سوق العمل على المستويين المحلى والدولى، والحصول على شهادات معتمدة لقياس المهارة.

وتابع: «هذا المشروع يسهم فى إخراج كوادر متدربة للسفر إلى الخارج وفق المعايير الدولية، والحصول على شهادة معتمدة سوف يعزز من فرص السفر والعائد المادى ويشرف مصر فى جميع الدول بالخارج، خاصة أن مليون متدرب رقم كبير وسيظهر صداه فى وقت قريب وسريع بالشارع المصرى».

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تطوير عناصر العملية التدريبية، بداية من الجهات التدريبية وصولاً إلى مخرج المشروع (المتدرب)، بتطوير معايير ومواصفات مراكز التدريب، وتطوير الجدارات والحقائب التدريبية، وأداء المدربين ومعايير واشتراطات تراخيصهم، بالإضافة لإطلاق منظومة إلكترونية للتدريب المهنى لإدارة العملية، بداية من تسجيل المتدرب إلى تسلم الشهادات والتحقق من صحتها، وتطوير منظومة القياس المهنى، والجهات التى تدّعى أحقيتها فى اعتماد الكيانات التدريبية.

وأوضح «مهنى» أن المشروع أعلن تبنيه عدداً كبيراً من المهن والوظائف، منها المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلى، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلى والدعم الفنى، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكترونى، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئى،

وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهى، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات وتكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة، وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضراوات، وعامل إنتاج، ومشرف حضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية.

وقالت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة، إن جهود عمال الوطن تسهم فى الارتقاء بالوطن والانطلاق للمستقبل، مشيدة بمشروع «مهنى 2030»، فكل يد تبنى وتشيّد لصالح الوطن لا بد من الارتقاء بعملها، والدولة لا تدّخر جهداً فى دعم العمال ومساندتهم وتحقيق كافة مطالبهم، والعمل بقرارات واضحة لتحسين مستوى معيشتهم. وأشارت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة فى عهد الرئيس السيسى هو انتصار لحقوق العمال ومساندة لمطالبهم المشروعة ورفع المستوى المعيشى لهم.

وتابعت: «المشروع له خطة طويلة المدى طبقاً لرؤية مصر 2030 على مدار السنوات القادمة للتنفيذ على مستوى الجمهورية بالتتابع فى مراحل محددة لتغطية كافة المهن واحتياجات سوق العمل، ويستهدف المشروع فى المرحلة الأولى عدداً لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذوى مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، فى ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابعة للقطاع الخاص، مع اعتماد المدربين فى كافة المهن التى تحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية».