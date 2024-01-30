انطلاق مؤتمر الصناعة والبيئة في معهد الدراسات العليا بالإسكندرية غدا

تنطلق أعمال المؤتمر العلمي الثاني الذي ينظمه معهد الدراسات العليا والبحوث بالإسكندرية، ويعقد تحت عنوان «الصناعة والبيئة»، غدا الأربعاء، وتستمر أعماله لمدة يومين بمقر المعهد، ويشارك فيه أعضاء هيئة التدريس ورجال الصناعة المهتمين بموضوع المؤتمر، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحيم، القائم بأعمال عميد المعهد، إن المؤتمر يهدف إلى ربط جامعة الإسكندرية بالصناعة والاطلاع عن قرب على أهم المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة وكذلك التحديات المستقبلية.

مناقشة الجوانب الاجتماعية والقانونية

وأضاف «عبد الرحيم»، في بيان مساء اليوم، أنه سيتم مناقشة الجوانب الاجتماعية والقانونية والإفصاح البيئي، وتوعية الطلاب باحتياجات سوق العمل، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم للطلاب، وتقديم خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتعريف القطاعات المختلفة بالصناعة والقطاع الخاص بإمكانيات ومهارات طلاب الجامعة وبخاصة طلاب الدراسات العليا في التخصصات الحديثة.

فرص عمل للطلاب والخريجين

كما أكد أن ذلك يأتي لربط الخريجين الذين يشغلون مناصب في قطاع الصناعة بالمؤسسة العلمية لاستمرار التواصل والمساهمة في البحوث والتطوير داخل الشركات، واستفادة الطلاب من الإمكانيات التي توفرها الشركات من تكنولوجيا حديثة ومتطورة.