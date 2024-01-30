اليوم الخامس لمعرض الكتاب: عدد الزوار يتجاوز 1.6 مليون.. والأنشطة الفنية والترفيهية تجذب الجمهور

«صور أندريس بايو وسيمون بوليفار ومذكرات الجنرال أوريلى» تزين جناح فنزويلا.. و«إيريرا»: سنهدى مجموعة كتب لمكتبة الإسكندرية

شهد اليوم الخامس من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55 إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث تخطى عدد زوار المعرض، نه‍اية يوم أمس، 374424 زائراً، ليصل إجمالى عدد الزائرين منذ فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير إلى 1638597 زائراً.

وقال الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الإقبال الكبير يعكس شغف الجمهور بالقراءة وإقباله على الفعاليات الثقافية على مدار الساعة بالمعرض.

وأكد أن المعرض به الكثير من المبادرات الجاذبة للقراء ومحبى القراءة والاطلاع، ومنها المبادرة التى أطلقتها وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، للعام الثانى على التوالى «الثقافة والفن للجميع»، التى تتيح الكتاب المخفض بأسعار من جنيه إلى 20 جنيهاً، إضافة إلى الأسعار المخفضة لإصدارات قطاعات الوزارة وعدد من دور النشر الخاصة.

وتعد الأنشطة الفنية والترفيهية التى يقدمها المعرض أحد عوامل الجذب بالنسبة لعديد من الأسر والكبار والصغار، حيث أشادوا بها وبدورها فى جذب قطاعات أكبر، لا سيما من الأطفال، للقراءة.

وخلال أحد العروض وقفت إحدى الفرق الفنية تعزف وتغنى على خشبة المسرح الذى يتصدر مدخل إحدى قاعات معرض القاهرة، وكان هناك جمهور متنوع ومختلف الأعمار يتفاعل مع الفرقة إما بالتصفيق وأحياناً بالغناء، ومن بين هؤلاء كان يوسف رمضان، الطالب فى الصف الأول الثانوى، الذى أبدى إعجابه بهذه العروض الفنية، معتبراً أنها يمكن أن تجذب الناس للمعرض وتشجعهم على القراءة أكثر وتحببهم فيها.

واتفق معه فى ذلك صديقه زياد محمد، الطالب بالفرقة الثانية بكلية حاسبات ونظم معلومات، معتبراً أن هذه العروض وإن كانت محببة لجميع الأعمار، إلا أنها تمثل عامل جذب أكثر للأطفال.

وتتنوع العروض الفنية فى معرض الكتاب بين العروض الغنائية الحديثة والفلكلور الشعبى، وعروض العرائس، والأراجوز، والساحر، بجانب بعض المسابقات التى يشارك فيها الجمهور.

ويرى سامح عيد، الذى يعمل مدرساً، وكان يشاهد أحد هذه العروض، أن هذه الأنشطة تمثل عامل جذب بالفعل للمعرض، خاصة أن القراءة لم يعد عليها إقبال كما كان الحال سابقاً، لا سيما فى ظل غلاء أسعار الكتب، مشيراً إلى أنه كان ينبغى أن تركز مثل هذه العروض على إيصال جرعة أكبر من «القيم الإيجابية» من خلال التركيز على عرض المسرحيات مثلاً أكثر من الأغانى.

من جانبه، أوضح أسامة قاسم، رئيس قطاع بالهيئة العامة للكتاب، المشرف على العروض الفنية بمعرض الكتاب، أن هناك فرقاً فنية من مختلف فروع وزارة الثقافة تشارك فى العروض، وهناك فرقتان من الأوبرا، وأخرى من قصور الثقافة، والبيت الفنى للفنون الشعبية، والمركز القومى لثقافة الطفل، بالإضافة لفرقة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبالنسبة للهدف أو الرسالة التى يريدون إيصالها من هذه الأنشطة، قال: «أولاً الترفيه عن المقبلين على المعرض، وتقديم وجبة فنية أخرى لهم، تفصل بين جولاتهم بين الكتب وقاعات العرض، وهذه العروض جاذبة بالفعل لكل الفئات التى تزور المعرض من الأطفال حتى الكبار».

وأضاف «قاسم» أن هذه العروض وإن كانت لا تتضمن «مسرحيات» بالمعنى الحرفى نظراً لاحتياج المسرح لمساحات أكبر للعرض، إلا أنها تعتبر فى الوقت نفسه شكلاً من أشكال الثقافة أيضاً، كما هو الحال مثلاً مع عروض الفنون الشعبية والليلة الكبيرة وغيرها، مؤكداً أن الفن ثقافة.

وأشار إلى أن وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، تتابع بنفسها النشاط الفنى والتخطيط له، فى إشارة إلى أنه يحظى بأعلى مستوى من الاهتمام.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلانى قد أشارت فى تصريحات لها إلى أن المعدلات الجماهيرية الكبيرة التى يشهدها المعرض بداية مبشرة ودلالة واضحة بأننا سنشهد دورة استثنائية فارقة فى تاريخ المعرض.

على صعيد آخر، وقعت كل من الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة المصرية، ووزير السلطة الشعبية للثقافة بجمهورية فنزويلا البوليفارية، أرنستو بيجاس بولخاك، برنامجاً تنفيذياً للتعاون الثقافى، أمس، واستعد جناح فنزويلا لاستقبال كل من الوزيرين.

وكان وزير الثقافة الفنزويلى قد وجّه دعوة لمصر لتكون ضيف شرف معرض الكتاب الفنزويلى ٢٠٢٥.

ويتضمن الجناح الفنزويلى صورة لأهم الأدباء الفنزويليين، من بينهم أندريس بايو، بالإضافة لكتاب لمجمل أعماله، وبالإضافة لذلك هناك كتب تاريخية وسياسية منها سيرة القائد الفنزويلى سيمون بوليفار محرر أمريكا اللاتينية.

ويتضمن الجناح مذكرات الجنرال أوريلى، أحد القادة العسكريين الأوروبيين الذين حاربوا مع سيمون بوليفار لتحرير أمريكا اللاتينية، بالإضافة لكتاب آخر يتحدث عن واحدة من أهم معارك تحرير فنزويلا من الاستعمار الإسبانى، وتدعى معركة بحيرة ماراكايبو، وتصدر الجناح نماذج فلكلورية من الاحتفالات الدينية التقليدية فى فنزويلا.

وقال القائم بأعمال السفارة أنخيل إيريرا، لـ«الوطن»، إن وزارة الثقافة الفنزويلية ستقوم اليوم الأربعاء بإهداء مجموعة من الكتب المشاركة بها فى معرض القاهرة للكتاب لمكتبة الإسكندرية.