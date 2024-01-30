رئيس اتحاد الناشرين: معرض الكتاب يتيح آلاف العناوين لـ1200 ناشر من 70 دولة

سعيد عبده: أطلقنا منصة إلكترونية تستهدف تطوير صناعة النشر والتصدى للمعوقات التى تواجه العاملين بها

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع، إنّ معرض القاهرة الدولى للكتاب بمثابة موسم خاص للناشرين ليعرض أعمالهم، مؤكداً أن المعرض يشهد زخماً كبيراً هذا العام. وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أن الاتحاد أطلق مؤخراً منصة اتحاد الناشرين المصريين، وهى منصة إلكترونية تستهدف تجميع مدخلات صناعة النشر لخدمة المهنة والمساعدة فى تطويرها وحل المشكلات التى تواجه الناشرين، وإلى نص الحوار:

ماذا يمثل معرض الكتاب بالنسبة للناشر والجمهور المصرى؟

- معرض القاهرة الدولى للكتاب له أهمية كبيرة ليس لدى الناشر وحده، وإنما لدى القارئ أيضاً، فضلاً عن كونه عرساً ثقافياً ينتظره الجميع، سواء الزوار الذين يحرصون على اقتناء كل ما يهمهم لقراءته على مدار العام، أو الناشرون الذين يعرضون أعمالهم، التى تمت طباعتها على مدار العام، كما يُعد المعرض حدثاً ثقافياً مهماً بحكم عراقة الحضارة المصرية التى ينطلق على أراضيها.

كيف تقرأ مشهد الإقبال الجماهيرى الكبير على معرض القاهرة للكتاب؟

- رأينا عدد الزوار يتجاوز المليون و600 ألف خلال خمسة أيام، وهو مشهد يؤكد أن الشعب المصرى ينتظر معرض القاهرة الدولى للكتاب كل عام، ويقصده الزوار من القاهرة والأقاليم وحتى من خارج مصر، وما نشهده من إقبال ضخم على المعرض من مختلف الأعمار والفئات وكذلك الأسر يؤكد أهميته، ولنا أن نتخيل أن كل زائر يشترى كتاباً واحداً، خصوصاً أن المعرض يتيح عرض آلاف العناوين من قِبل 1200 ناشر من 70 دولة.

وما الخدمات المقدّمة للزوار داخل المعرض؟

- هناك خدمات مقدّمة للجمهور لتشجيعهم على زيارة المعرض من خلال وزارة الثقافة، من بينها توفير وسائل المواصلات من مختلف الميادين من وإلى المعرض، وإتاحة فرص حجز التذاكر بطريقتين، هذا إلى جانب الخدمات اللوجيستية داخل المعرض نفسه، وبينها توفير ماكينات ATM لبنك مصر، وخدمة «إيزى كاش»، مقدّمة من البنك الأهلى لأول مرة فى المعرض، وهى محفظة لتيسير التعامل المادى.

وما الخدمات التى يقدّمها الاتحاد للناشرين للنهوض بصناعة النشر؟

- أطلقنا مؤخراً منصة اتحاد الناشرين، وهى منصة إلكترونية تهدف إلى تجميع مدخلات صناعة النشر، بحيث تخدم المهنة وتساعد على تطويرها وعلاج كثير من المشكلات التى نعانى منها، وبالتالى النهوض بالثقافة ومهنة النشر، ولا تقتصر خدماتها على الناشر فقط ولكن تقدم خدماتها لجميع أطراف عملية صناعة النشر، من ناشر ومؤلف ومحرّر ورسام للأغلفة، لتكون همزة وصل وربط بين هذه الأطراف، كما تهدف إلى معالجة مشكلة توكيل المؤلف، والمطابع غير الرسمية، وتقدّم وجوهاً جديدة للعاملين فى مهنة النشر، مثل المصحّحين والمحرّرين من خريجى الجامعات، حيث يتم تسجيلهم على المنصة، كما اتفقت مع كل من عميد الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية على تشجيع الخريجين لينضموا إلى المنصة مجاناً.

كيف يمكن الاستفادة من مشاركة النرويج كضيف شرف الدورة؟

- يتم اختيار ضيف الشرف دولة عربية مرة ودولة أجنبية مرة تالية، وهذا العام تم اختيار النرويج ضيف شرف الدورة، وحضرت الدورة الأميرة النرويجية قرينة ولى العهد ووزير الخارجية، وعدد من الكُتّاب، وفائدة المشاركة أنها فرصة للانفتاح على الآخر، والاطلاع على ثقافته، مع إمكانية خلق تعاون وتبادل لحقوق الترجمة والترجمة العكسية والنشر بين المؤلفين والناشرين من الجانبين خلال معرض الكتاب.

ما سبب ارتفاع أسعار بعض الكتب فى المعرض؟

- هناك طبعات نطلق عليها «هارد كفر»، أو نوعيات معينة من الكتب ترتفع أسعارها قياساً للكتب المقدّمة من القطاعات الرسمية، وذلك بسبب تكاليف الإنتاج التى زادت حول العالم، ولا تخص تكلفة النشر فقط، لأن هذه أزمة عالمية ولا تخص الكتب فقط، لأنها موجودة فى كل المجالات، وهناك عدد من التحديات التى تواجه صناعة النشر فى مصر، بينها التضخّم الموجود فى العالم، والذى أثر على الأسعار فى جميع الدول، سواء المواد الخام أو غيرها، ونحن لسنا منتجين لمدخلات الصناعة، وإنما نستورد 80% من مدخلات صناعة النشر، ولكن أغلب الناشرين فى المعرض يعالجون هذا الأمر بالعروض والتخفيضات.

نسب التخفيضات

هناك تخفيضات يقدمها الناشر على أسعار الكتب (مجموعات الأعمال الكاملة)، مثلاً دار المعارف تقدّم مجموعات من عدة أجزاء سعرها 150 جنيهاً، إلى جانب التخفيضات على الإصدارات، التى يقدّمها جميع الناشرين وتبدأ من 20% وتتدرّج إلى أن تصل إلى 70% على سعر الكتاب، فضلاً عن مبادرة وزيرة الثقافة التى لا يزيد سعر الكتاب بها على 20 جنيهاً، وتخفيضات قطاعات وزارة الثقافة، وحملة التخفيضات التى يقدّمها الناشرون العرب، ضمن مبادرة اتحاد الناشرين العرب، وحسب كل ناشر، أى أن الكل يسهم فى تقديم خصومات على الكتب داخل المعرض.