أمطار رعدية تضرب 13 محافظة خلال الساعات القادمة.. بينها البحيرة والإسكندرية

تتعرض 13 محافظة خلال الساعات المقبلة إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، مع حبات البرد في بعض المناطق، بالتزامن مع نوة الكرم التي تضرب المدن الساحلية، ويصاحبها انخفاض درجات الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وذلك طبقاً للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية بكل محافظة.

وتضمنت أماكن سقوط الأمطار في المحافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الشرقية، الغربية، الدقهلية، شمال سيناء، القليوبية، الجيزة، القاهرة» وتكون متوسطة إلى رعدية وغزيرة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

ويشهد البحر المتوسط لليوم الثاني على التوالي اضطرابات في حركة الملاحة البحرية إذ يتراوح ارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، وتصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة في المحافظات

وتشهد المحافظات انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، إذ سجلت أقل درجة في محافظات في المنيا بـ4 درجات مئوية، فيما سجلت أقصى سرعة لحركة الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية وبلغت 40 كيلومترا في الساعة.

يشار أن المحافظات تتعرض خلال الأيام القادمة إلى فرص سقوط أمطار غزيرة تزداد حدتها في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.