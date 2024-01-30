«غرب الإسكندرية»: استخراج كارنيه الخدمات لذوي الهمم من خلال مبادرة «هنوصلك»

أعلن حي غرب الإسكندرية التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر وإدارة تعليم غرب، لاستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مبادرة «هنوصلك» التي أطلقتها محافظة الإسكندرية لتوفير الخدمات وتقديم التسهيلات لذوي الهمم.

مبادرة هنوصلك بالإسكندرية

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بشأن توفير جميع الخدمات وتسهيل الإجراءات لذوي الهمم تنفيذا لسياسة الدولة حتى يحصلون على حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور دون عناء، وذلك من خلال مبادرة «هنوصلك» التي أطلقت خصيصا لمساعدة ذوي الهمم في استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

وأشارت رئيس حي الجمرك، إلى أن المستندات المطلوبة من ذوي الهمم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد مميكنة، وآخر تقرير طبي عن الحالة، وسيتم استقبال الراغبين من ذوي الهمم غدا الأربعاء 31 يناير الساعة 10 صباحا بمدرسة سعد زغلول الفكرية بشارع إبن طولون بمينا البصل.