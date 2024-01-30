نتائج منافسات اليوم الخامس في كأس العالم للرماية 2024

اختتمت منافسات اليوم الخامس لبطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش 2024، التي تستضيفها مصر في الفترة من 24 يناير وحتى 1 فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ذهبية الاسكيت من نصيب الأمريكية سامانثا

وأقيمت اليوم منافسات الاسكيت للسيدات؛ إذ فازت الأمريكية سامانثا سيمونتون بالميدالية الذهبية وحققت الإيطالية مارتينا ماروزو الميدالية الفضية بينما حصلت ريم الشرشاني بطلة قطر على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات 25 متر مسدس سريع رجال، حقق الكوري الجنوبي جونغ هو سونغ الميدالية الذهبية، وفلوريان بيتر بطل ألمانيا فاز بالميدالية الفضية، بينما توج نيكيتا شيريوكين بطل كازاخستان بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحقق البطل العالمي المصري عزمي محيلبة المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الاسكيت للرجال، وضمن تأهله لأولمبياد باريس 2024.

رئيس اللجنة المنظمة: تطور كبير في مستوى الرماة المصريين

وأعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عن سعادته عن مدى التطور في مستوى لاعبي المنتخب الوطني للرماية وجميع اللاعبين، إذ من الملاحظ أنه تم تخريج جيل جديد وقوي للاعبي المنتخب الوطني للرماية، وانخفضت أعمار الأبطال المصريين في المنتخب الحاصلين على ميداليات دولية وعالمية وإفريقية، وهو ما يدعو للفخر بأننا نسير على الطريق الصحيح من أجل إعداد جيل ناشئ وقوي يستطيع اللعب باسم مصر ويحافظ عليه خفاقا بين الدول في المحافل الرياضية.

وأكد رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية أن الإنجاز الكبير الذي حققه عزمي يأتى ضمن خطة الاتحاد في تطوير اللعبة من أجل تحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024 المقبلة.