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معرض القاهرة الدولي للكتاب

خبير إدارة الأزمات: أوروبا تعاني من ديون بلا حلول اقتصادية

كتب:

حسن سمير
09:03 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
الدكتور عبد اللطيف درويش

الدكتور عبد اللطيف درويش

قال الدكتور عبد اللطيف درويش، خبير إدارة الأزمات، إن الاقتصاد الأوروبي يعاني من مديونية عالية، وتصل في بعض الأحيان إلى 130% منها فرنسا، وهناك مشكلة في موضوع الأسمدة التي كانت تستورد من روسيا.

خسارة الأسواق الروسية

وأضاف درويش خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هناك خسارة للأسواق الروسية فكان التبادل التجاري معها يصل إلى 350 مليار يورو، أي مليار في اليوم، ومن ضمنها تصدير البضائع إلى روسيا على سبيل المثال اليونان، والتي تشهد إضرابا قويا للمزارعين، وأغلقوا الطرق، حيث كانت تصدر كل إنتاجها من الفراولة إلى روسيا، وبالتالي هناك خسارة للأسواق.

ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا

وأشار إلى أن هناك ارتفاعا في تكاليف الطاقة، حيث تم رفع دعم الطاقة، وتقديم التسهيلات والقروض للمزارعين توقفت، وبالتالي الاقتصاد الأوروبي يعاني من أزمة، والقيادات الأوروبية ليس لديها حلول، وذهبوا للاصطدام ودفع تكاليف الأزمة الأوكرانية وإغلاق الباب أمام التبادلات التجارية والزراعية والتكنولوجية مع روسيا مع عدم إيجاد بدائل.

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بقلم حسن سمير