هل تورطت مافيا العقارات في حرائق الغابات باليونان؟.. خبير إدارة الأزمات يوضح

حذّر الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وخبير إدارة الأزمات، من الحرائق المشتعلة في اليونان، مشددًا على أنّه يجب على البشر أن يفزعوا بشكل أسرع في طريقة تعاطيهم مع الطبيعة والمصادر الطبيعية، بسبب وجود خلل في مستويات ذوبان الجليد وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي تشهدها الأرض، معتبرًا أنّ ما يحدث هو خرق للقارب الذي يركب فيه الجميع.

الجشع البشري يقود عصابات مافيا العقارات لحرق الغابات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجشع البشري يقود عصابات مافيا العقارات لحرق الغابات للحصول على الأراضي للتوسع العقاري بها.

ولفت إلى أنّ بعض الدول تشعل الحرائق بشكل متعمد فيها كنوع من أنواع الحروب الاقتصادية، إضافة إلى أخطاء المزارعين الذين يحرقون الحشائش اليابسة.

وأكد أنّ السلطات اليونانية ألقت القبض على بعض الأشخاص المتورطين في حرق الغابات، مشددًا على أنّ التغيرات المناخية كان لها دور كبير في انتشار هذه الحرائق، وأنّ البشر أمام كارثة مستقبلية بسبب التغيرات المناخية وبسبب التلوث والاستهلاك البشع للمياه.