خبير اقتصادي: شراء مصر 44 طن ذهب يؤكد قدرتنا على إدارة الأزمات

قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي له عقلية فذّة أنقذت مصر اقتصاديا، ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر؛ لما أصبح اقتصادها مستقرا في مواجهة الأزمات التي يعاني العالم منها.

وأضاف معطي، في مداخلة عبر تطبيق سكايب، ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «برنامج الإصلاح الاقتصادي هو السبب في تماسك الاقتصاد المصري في هذه الفترة وتحقيق معدلات نمو موجبة، رغم أن الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لديها انكماش في إنتاجها المحلي، أي أنّ إنتاجها أصبح يقدر بالسالب».

أهمية التركيز على الاستثمارات الخاصة

وتابع الخبير الاقتصادي، أنّ العمل في مصر لم يتوقف وما زال مستمرا، حيث تعمل في جميع الجوانب، مشددًا على أهمية استغلال الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري لجذب استثمارات جديدة، وهو ما أكّده رئيس الجمهورية، حيث وجه بالتركيز على الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الخارجية، ففي الشهر الماضي زادت الاستثمارات الخليجية في مصر، وهو ما يدل على ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، كما توسّعت أمازون في مصر.

زيادة احتياطي مصر من الذهب

وحول إعلان مجلس الذهب العالمي زيادة البنك المركزي المصري احتياطيه بنحو 44 طنا، ليرتفع احتياطي مصر من الذهب إلى 125 طنا من الربع الأول للعام الجاري، مشيرًا إلى أنّ شراء هذه الكمية يعادل 19.4% من إجمالي احتياطي مصر وهو خبر إيجابي لمصر، حيث جعل ترتيبها على مستوى حيازة الذهب تتقدم من المركز الحادي والأربعين عالميا إلى الثالث والثلاثين عالميا، وأصبحت الرابعة عربيا في حيازة الذهب، وهو ما يؤكد على قدرة مصر على إدارة الأزمات.