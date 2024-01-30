إزالة 73 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق 12 مركزا ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22، أسفرت عن تنفيذ 73 قرار إزالة بإجمالي مساحة بلغت 12850 مترا مربعا، ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الموجة حتى الآن 210 حالات تعدي على مساحة 38909 أمتار.

متابعة دورية للحملات

ومن جهتها شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددة على تكثيف الحملات بمدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ووجهت «بلبع» بالتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة.