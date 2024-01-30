عمرو دياب يستعد لإحياء أضخم حفلاته في القاهرة 16 فبراير المقبل

يستعد عمرو دياب لإحياء أولى حفلاته بالقاهرة، خلال العام الجديد، بعد صدور ألبوم «مكانك»، وذلك يوم 16 فبراير المقبل، في القاهرة الجديدة.

حفل عمرو دياب في القاهرة

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل موعده وطريقة طرح التذاكر، خاصة أنه يعد الأضخم بالنسبة للهضبة.

جولة غنائية في عدة دول

من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لجولة غنائية عربية جديدة، إذ سيحيي حفلا يوم 2 مارس المقبل، بمسرح الاتحاد أرينا في أبوظبي، كما يحيي يوم 26 أبريل المقبل حفلا كبيرا في مسرح الدانة بمملكة البحرين.

وعلى صعيد آخر، ما زال ألبوم «مكانك» للفنان عمرو دياب يتصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي، وذلك منذ طرحه في الأيام الأخيرة من عام 2023.