من عمرو دياب إلى هيثم شاكر.. عزيز الشافعي شريك نجاح المطربين في 2024

حصد الشاعر والملحن عزيز الشافعي، العديد من الإشادات، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تعاونه مع العديد من المطربين خلال موسم شتاء 2024، وحققت أغانيه نجاحا كبيرا، وحصدت مشاهدات مرتفعة.

تميمة نجاح المطربين

وأصبح عزيز الشافعي هو تميمة نجاح المطربين، وذلك بسبب الطابع الموسيقى الخاص، الذي يسعى دائما لتنفيذه في كل أعماله، إذ انه ينجح في لحن يلائم المطرب الذي سيشدو بها.

عمرو دياب

وتعاون عزيز الشافعي، مع الهضبة عمرو دياب، فى ألبومه الجديد «مكانك» من خلال 3 أغنيات، الأولى «إنت مابتغيبش»، والتي جاءت من كلماته وألحانه، وأصبحت تحجز مكانا في الأغاني الأكثر استماعا، على جميع منصات الموسيقى المختلفة، بسبب جودة الأغنية الجيدة.

وجاءت الأغنية الثانية لعزيز الشافعي، بـألبوم عمرو دياب، هي أغنية «ماتتعوضش بحد»، إذ شارك بها من خلال ألحانه، بالتعاون مع الشاعر تامر حسين.

بينما الأغنية الثالثة هي «المعنويات المرتفعة»، التي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها، وحتى الآن، من كلمات أيمن بهجت قمر.

بهاء سلطان

ونجح عزيز الشافعي، مؤخرا في عودة بهاء سلطان للمنافسة على الساحة الغنائية مرة أخرى، من خلال تعاونات كثيرة ماضية، ولكن كان آخر تعاون بينهما «قبل ما أمشي»، التي جاءت من كلماته وألحانه، نجحت في تصدر تريند «يوتيوب»، فور طرحها بساعات قليلة.

روبي

واستطاع عزيز الشافعي أن يجعل الفنانة روبي، تحتل مكانا في الأكثر استماعا، من خلال أغان كثيرة، تعاونا فيها، والتي كانت آخرها «3 ساعات متواصلة»، والتي حصدت العديد من المشاهدات.

هيثم شاكر

وتعاون عزيز الشافعي مع الفنان هيثم شاكر، بأغنية جديدة، تحت عنوان «العيب»، والتي نجحت أن تحصد نجاحا كبيرا، رغم أنها لم تتخط 24 ساعة فقط من طرحها.

وينتظر الجمهور تعاون شيرين عبد الوهاب مع عزيز الشافعي، من خلال ألبومها الجديد، وذلك بعد إعلانه بنشره صورة تجمعهما.