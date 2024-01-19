بعد طرح ألبومه الجديد.. هل تعود شيرين رضا للتعاون كموديل مع عمرو دياب؟

تشارك الفنانة شيرين رضا في بطولة فيلم «مقسوم»، مع كل من الفنانة ليلي علوي، وسما إبراهيم، والذي طُرح بدور العرض السينمائية لينافس بموسم أفلام رأس السنة 2024، إذ تجسد شيرين رضا خلاله شخصية مطربة معتزلة.

تكرار تعاون شيرين رضا مع عمرو دياب

وبسؤال شيرين رضا عن إمكانية تكرار تجربتها مع المطرب عمرو دياب وتعاونها معه مجددًا بالظهور في كليباته كموديل، أوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لا تمانع طالما أن الفكرة جديدة، وبها عوامل جذب لها، لافتة إلى أن الأمر ينطبق على جميع المطربين أيضًا.

أغاني جمعت شيرين رضا مع الهضبة عمرو دياب

وكانت الفنانة شيرين رضا ظهرت كموديل مع الهضبة عمرو دياب في كليبات بعض أغانيه، الأغنية الأولى بعنوان «عينى منك» عام 1987، والثانية بعنوان «متخافيش» عام 1990، والذي تم تصويره في شقة زواجهما حسبما صرحت في لقاء سابق مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها «صاحبة السعادة»، بتوقيع مصور فرنسي.

تفاصيل مشاركتها بفيلم مقسوم

وتدور أحداث فيلم «مقسوم» في إطار كوميدي تشويقي حول 3 أصدقاء كونوا فرقة موسيقية ويقومون خلالها بالغناء والعزف، ولكنهم يقررون الاعتزال ويبتعدون، ولكن يجمعهم القدر مرة أخرى، وهو من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وآخرين من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

تفاصيل ألبوم عمرو دياب «مكانك»

وطرح مؤخرًا الهضبة عمرو دياب ألبومه الأخير بعنوان «مكانك»، والذي تزامن من احتفالات موسم رأس السنة، وضم 12 أغنية، وتعاون خلاله مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين من بينهم الموزع أحمد ابراهيم الذي قام بتوزيع 5 أغان بالألبوم وحصد أكبر عدد من الأغاني مع الهضبة بالألبوم الجديد، إلى جانب التعاون الأول لعمرو دياب مع الشاعر مصطفى حدوتة بأغنية «ياقمر» والتي حققت نجاح جماهيريا كبيرا.