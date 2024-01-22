عمرو دياب وتامر عاشور يتنافسان على «الأكثر استماعا» بأحد التطبيقات الموسيقية

أعلنت الصفحة الرسمية لمنصة «أنغامي» عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، قائمة الأكثر استماعا في الأغاني العربية.

الأغنية الأكثر استماعا

ونشرت منصة «أنغامي»، صورة مدونا بها الأغاني العربية الأكثر استماعا، إذ جاءت أغنية «مكانك» للهضبة عمرو دياب في المركز الأول، والتي جاءت من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم.

تامر عاشور يحتل المركز الثاني

واحتلت أغنية «هيجيلي موجوع» المركز الثاني، للفنان تامر عاشور، وجاءت من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

بينما احتل عمرو دياب، المركز الثالث والرابع الخامس، بأغاني «معرفش حد بالاسم ده» و«ماتتعوضش» و«سلامك وصلي».

نجاح البوم عمرو دياب

تصدر عمرو دياب قوائم استماع تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي، منذ طرح ألبوم «مكانك»، إذ احتل المراكز الأولي في مصر والسعودية والكويت والأردن والعراق والإمارات وقطر وعمان والبحرين واليمن.

وحقق ألبوم مكانك رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز عدد مرات استماعه عبر تطبيق أنغامي أكثر من 30 مليون استماع خلال أسبوع من صدوره.