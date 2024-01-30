«تعليم الإسكندرية»: انتظام 70 ألف طالب في مجموعات الدعم المدرسي

أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وجود إقبال كبير من الطلاب على مجموعات الدعم بجميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الـ9، لصفوف النقل والشهادات العامة بالتعليم العام والتعليم الفني، حيث بلغت أعداد المنتظمين بها حوالي 70 ألف طالب.

شاشات عرض في القاعات

وأشار «أبو زيد» إلى أن تعليم الإسكندرية يركز على الاستعانة بنخبة متميزة من أكفأ المعلمين، وقام بتجهيز عدد من القاعات والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بما يتناسب مع مساحة القاعة المخصصة وكذلك تزويدها بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة، وكذلك تشكيل لجان وأطقم عمل من الاتصال السياسي والعلاقات العامة والأمن والتوجيه المالي والإداري مديري المراحل التعليمية المختلفة للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم.

خصم 50% لعدة فئات

ويعقد مدير المديرية اجتماعات متعددة مع مجلس الأمناء بالإسكندرية لمناقشة واستعراض آليات التفعيل ومناقشة قيمة اشتراك الطلاب بالإدارات التعليمية وفق الموقع الجغرافي، مؤكدًا تخفيض نسبة 50 % لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلي بعد استيفاء كافة المستندات.

وكان «أبو زيد»، أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة تفعيل المجموعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي، والإعلان عن المواعيد وقيمة الاشتراك وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب في اختيار المعلمين.