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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أول صورة من تحضيرات مسلسل رحيل لياسمين صبري.. رمضان 2024

كتب:

بسمة شطا
09:05 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
ياسمين صبري

ياسمين صبري

تواصل شركة فينومينا للإنتاج الفني، التحضيرات الخاصة بمسلسل رحيل، بطولة ياسمين صبري، المشارك في سباق رمضان 2024، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

ياسمين صبري في رمضان 2024 

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة تفاصيل المسلسل، وباقي فريق العمل ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان 2024.

وشاركت مؤخرا الفنانة ياسمين صبري في بطولة فيلم أبونسب، رفقة محمد عادل إمام وماجد الكدواني، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، الذي يُعرض في الوقت الحالي بدور السينما.

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بقلم بسمة شطا