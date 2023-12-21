ياسمين صبري لـ«الوطن» : تشغلني المنافسة بشباك التذاكر

تشارك الفنانة ياسمين صبري في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم «أبو نسب»، مع الفنان محمد إمام.

وأوضحت «صبري»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها تهتم بالمنافسة في شباك التذاكر، والذي يمثل حافزا لها لتقديم أعمال تنال إعجاب الجمهور.

ويشهد فيلم أبو نسب، التعاون الثالث بين كل من الفنان محمد إمام وياسمين صبري، بعد فيلمي «جحيم في الهند» و«ليلة هنا وسرور»، كما يشهد التعاون الثاني بين المخرج رامي إمام وشقيقه الفنان محمد إمام بعد تعاونهما بفيلم «حسن ومرقس».

الفيلم من بطولة ياسمين صبري، محمد إمام، ماجد الكدواني، محمد ثروت، وفاء عامر، وعدد من ضيوف الشرف، من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.