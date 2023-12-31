ياسمين صبري: الانتقادات ضريبة النجاح ولا ألتفت إليها

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها اعتادت على الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعض فئات الجمهور؛ بسبب أحاديثها في اللقاءات الحوارية لكنها لا تهتم أو تلتفت إليها، مشيرة إلى أنها تعلم ذلك وارتضت بضريبة شهرتها ونجاحها.

ياسمين صبري تتجاهل الانتقادات

وأضافت ياسمين صبري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإنسان المشهور دائمًا يكون تحت الأضواء ومعرض للانتقادات ويجب عليه التقبل والاستمرار في طريقه لتحقيق هدفه ونجاحه، مشددة على أنها دائمًا ما تعمل على تطوير نفسها ومهاراتها سواء على المستوى المهني أو الشخصي.

منافسة ياسمين صبري بموسم أفلام رأس السنة

وتنافس الفنانة ياسمين صبري في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم «أبو نسب»، والذي يعد التعاون الثالث لها مع الفنان محمد إمام بالسينما، وتجسد خلاله شخصية «داليا»، وهي ابنة رئيس عصابة مشهور ويجسده الفنان ماجد الكدواني، وتلتقي بحبيبها «علي» وهو طبيب أطفال وفي ليلة زفافهما تتفاجأ بخروجه من السجن وتتورط مع زوجها لتصفية حسابات والدها.

الفيلم من بطولة ياسمين صبري، محمد إمام، ماجد الكدواني، محمد رضوان، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم هالة فاخر، وفاء عامر، أحمد سعد، شيرين رضا، وهو من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.