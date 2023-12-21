ياسمين صبري تصل العرض الخاص لفيلمها «أبو نسب»

وصلت، منذ قليل، الفنانة ياسمين صبري لحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد «أبو نسب»، بأحد السينمات في مدينة 6 أكتوبر، والذي تشارك بطولته مع الفنان محمد إمام.

ويشهد فيلم أبو نسب التعاون الثالث بين كل من الفنان محمد إمام وياسمين صبري، بعد فيلمي «جحيم في الهند» و«ليلة هنا وسرور»، كما يشهد التعاون الثاني بين المخرج رامي إمام وشقيقه الفنان محمد إمام بعد تعاونهما بفيلم «حسن ومرقس».

الفيلم من بطولة ياسمين صبري، محمد إمام، ماجد الكدواني، محمد ثروت، وفاء عامر، وعدد من ضيوف الشرف، من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.