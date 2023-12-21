رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ياسمين صبري تصل العرض الخاص لفيلمها «أبو نسب»

كتب:

أميرة عزالدين
09:41 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
ياسمين صبري ومحمد إمام

ياسمين صبري ومحمد إمام

وصلت، منذ قليل، الفنانة ياسمين صبري لحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد «أبو نسب»، بأحد السينمات في مدينة 6 أكتوبر، والذي تشارك بطولته مع الفنان محمد إمام.

ويشهد فيلم أبو نسب التعاون الثالث بين كل من الفنان محمد إمام وياسمين صبري، بعد فيلمي «جحيم في الهند» و«ليلة هنا وسرور»، كما يشهد التعاون الثاني بين المخرج رامي إمام وشقيقه الفنان محمد إمام بعد تعاونهما بفيلم «حسن ومرقس».

الفيلم من بطولة ياسمين صبري، محمد إمام، ماجد الكدواني، محمد ثروت، وفاء عامر، وعدد من ضيوف الشرف، من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.

اقرأ المزيد:

روجينا تهنئ ياسمين صبري بعد طرح بوستر فيلم «أبونسب»: مبروك يا حبيبتي

ياسمين صبري تنفي زواجها سرا: عندما أتزوج سأعلن أمام الجميع

ياسمين صبري: أرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

ياسمين صبري ليست الأولى.. نجوم شاركوا في جمع تبرعات لغزة

ياسمين صبري تشارك «الهلال الأحمر» في تجهيز المساعدات لإرسالها إلى غزة
بقلم أميرة عزالدين