رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ياسمين صبري تكشف سبب تعاونها مع محمد إمام للمرة الثالثة

كتب:

أميرة عزالدين
05:25 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
ياسمين صبري ومحمد إمام

ياسمين صبري ومحمد إمام

أعربت ياسمين صبري عن سعادتها لتعاونها مع الفنان محمد إمام في بطولة فيلم «أبو نسب» الذي يعرض بدور العرض السينمائية حاليا، وتصدر إيرادات شباك التذاكر في أقل من 72 ساعة.

تفاصيل تعاون ياسمين صبري ومحمد إمام

وأوضحت «صبري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكرار تعاونها مع محمد إمام للمرة الثالثة ليس صدفة، ولكنه قرار من الجهة المنتجة التي ترى وجود كيمياء كبيرة بينهما ويتم ترجمة ذلك إلى نجاح جماهيري وارتفاع الإيرادات بشباك التذاكر.

فيلم «أبو نسب» من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، محمد رضوان، ماجد الكدواني، علاء مرسي، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم هالة فاخر، وفاء عامر، أحمد سعد، وآخرين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

اقرأ المزيد:

ياسمين صبري لـ«الوطن» : تشغلني المنافسة بشباك التذاكر

ياسمين صبري تصل العرض الخاص لفيلمها «أبو نسب»

روجينا تهنئ ياسمين صبري بعد طرح بوستر فيلم «أبونسب»: مبروك يا حبيبتي

ياسمين صبري تنفي زواجها سرا: عندما أتزوج سأعلن أمام الجميع
بقلم أميرة عزالدين