ياسمين صبري تكشف سبب تعاونها مع محمد إمام للمرة الثالثة

أعربت ياسمين صبري عن سعادتها لتعاونها مع الفنان محمد إمام في بطولة فيلم «أبو نسب» الذي يعرض بدور العرض السينمائية حاليا، وتصدر إيرادات شباك التذاكر في أقل من 72 ساعة.

تفاصيل تعاون ياسمين صبري ومحمد إمام

وأوضحت «صبري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكرار تعاونها مع محمد إمام للمرة الثالثة ليس صدفة، ولكنه قرار من الجهة المنتجة التي ترى وجود كيمياء كبيرة بينهما ويتم ترجمة ذلك إلى نجاح جماهيري وارتفاع الإيرادات بشباك التذاكر.

فيلم «أبو نسب» من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، محمد رضوان، ماجد الكدواني، علاء مرسي، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم هالة فاخر، وفاء عامر، أحمد سعد، وآخرين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.