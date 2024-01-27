جدول تصفيات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم في الدقهلية

أعلن الدكتور محمد رشوان، رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة الدقهلية، متابعة اختبارات مسابقة الإمام الأكبر في حفظ القرآن الكريم، اليوم، إذ يجري عمل التصفيات المؤهلة لأوائل الجمهورية.

تصفيات مسابقة الإمام الأكبر

وجاءت التصفيات اليوم، داخل معهد بنين المنصورة الإعدادي الثانوي في جميع المستويات، من طلاب المعاهد والمكاتب بمنطقة الدقهلية الأزهرية.

وأشار «رشوان» إلى ضرورة تهيئة الجو الهادئ للطلاب، والنظام في توزيع اللجان بمحافظة الدقهلية، والتعامل برفق مع المتسابقين، وإعطاء كل طالب حقه من الدرجات دون تردد، والالتزام بالزي الأزهري للمحكمين في المسابقة.

جدول تصفيات مسابقة الإمام الأكبر

وحددت المنطقة الأزهرية بمحافظة الدقهلية، في بيان، أسماء التصفيات التي جاءت حتى الوقت الحالي، في مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، كالآتي: