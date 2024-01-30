حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع الإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع شرطة المرافق خلال الساعات القليلة الماضية في إزالة الإشغالات لفتح وتوسعة شارع رئيسي قرب الموقف الجديد.

وبحسب بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية فإن الشارع الذي تم توسعته يمتد حتى شارع شبين الكوم الرئيسي؛ للتخفيف من الازدحام وسهولة ويسر حركة المركبات من وإلى الموقف تسهيلًا على المواطنين.

بشارة: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من المحافظة

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تشهد حملة مكبرة خلال الشهر الجاري لإزالة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في بيان رسمي، أن قسم الإشغالات والطوارئ بالوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، نفذ مساء اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالموقف الجديد، أسفرت عن إزالة جميع الإشغالات من تند وتقفيصات حديدية خلف المحال في نهر الطريق.

وأشار بشارة إلى أن الوحدات المحلية تنفذ حملات في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.