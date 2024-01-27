محافظ الإسماعيلية: لن نسمح بالتعدي على أملاك الدولة وإزالة 7 مخالفات

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة لن تسمح بأي تعديات خلال الفترة المقبلة، بعد انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية اليوم، خلال تفقد اصطفاف المعدات والآلات المشاركة في الحملة التي انطلقت اليوم السبت بعدد من المراكز، أن الحملة تشارك بها وزارات «التنمية المحلية، الداخلية، الزراعة، والري».

بشارة: إزالة 7 حالات تعدٍ في أول موجة

وقال اللواء شريف بشارة، إنه تم إزالة 6 حالات تعدِ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة، بمساحة تقارب 1000 متر، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

واضاف، أنه تم إزالة حالة تعدٍّ واحدة بولاية الأوقاف، على مساحة 120 مترا، عبارة عن تعدٍّ على زاوية وتم تسليمها للأوقاف، مشيرا إلى أنه وجه بالتعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

تفقد معدات الحملات

وتفقد اللواء شريف بشارة المعدات المشاركة، في حملة إزالة التعديات في الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير المقبل، بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.