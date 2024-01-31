«السياحة» تعلن مشاركتها في معرضين بالصين وكندا خلال مارس وأبريل المقبلين

أعلنت هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنها بصدد المشاركة بمعرضين سياحيين دوليين خلال شهري مارس وأبريل 2024، موضحة أن المعرض الأول الذي ستشارك به هو المعرض السياحي «2024 Xi'an» المزمع إقامته في مدينة شيان الصينية، خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس المقبل، لافتة إلى أنه تم دعوة مصر لتكون ضيف شرف المعرض هذا العام، مع تخصيص جناح لها للمشاركة في الفعاليات الرئيسية.

جذب السياحة الصينية

وأوضحت هيئة تنشيط السياحة خلال الخطاب الذي أرسلته إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هذا المعرض يعتبر فرصة للتواصل وبناء علاقات مع شركاء ومستثمرين محتملين في صناعة السياحة الصينية، وجذب المزيد من السياح الصينيين.

أكبر المعارض السياحية بكندا

كما أشارت الهيئة إلى أن المعرض الثاني الذي ستشارك به هو المعرض السياحي «Travel and Vacation Show» الذي سيعقد في أونتاريو بكندا، خلال الفترة من6 إلى 7 أبريل المقبل، والذي يعد من أكبر المعارض السياحية في كندا، ويشارك به أكبر منظمي الرحلات.

قيمة المشاركة بالجناح المصري بالمعرض

من جهته أكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن قيمة مشاركة الفندق الواحد في الجناح المصري بأي من المعرضين السياحيين المذكورين هي 2750 يورو، تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية، موضحة أن آخر موعد لإعلان الفندق موقفه من المشاركة في المعرض السياحي المقام بالصين يوم الأربعاء 7 فبراير المقبل، فيما يكون آخر موعد للمشاركة في معرض كندا سيكون 27 فبراير المقبل.