رئيس «القابضة للمياه» يتابع نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالشرقية

اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أثناء زيارته لمحافظة الشرقية، يرافقه المهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، لمتابعة نسب تنفيذ حزم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تنفذها الشركة بنطاق المحافظة.

التخفيف عن كاهل المواطنين

وتناول الاجتماع آخر التطورات واستعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال، لما تمثله تلك المبادرة الرئاسية من قيمة كبيره تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وإيصال الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحي آمن بقرى الجمهورية.

وأوضح المهندس ممدوح أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي بشكل دوري، مؤكدا ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة لتنفيذ المبادرة الرئاسية من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومي الهام، والعمل على تذليل العقبات وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.

المبادرة تحولت إلى مشروع قومي

ومن جانبه، أشاد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، موضحا أن تلك المبادرة تحولت إلى مشروع قومي وإنجاز مأمول على أرض مصر بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية وتلبيه جميع احتياجات المواطنين.