«حياة كريمة» في معرض الكتاب.. ورش ومحاضرات وأنشطة خدمية

التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، من أبرز أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تعتمد فى تنفيذها على مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان مستوى معيشى كريم للفئات الدنيا من الشعب، وتسعى المبادرة للوجود المستمر فى كافة الفعاليات المهمة ومن أبرزها معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يعد علامة ثقافية بارزة فى العالم العربى، وهو ما دفع عدداً من متطوعى المبادرة إلى تقديم عدة خدمات لزوار المعرض.

المبادرة تقدم الدعم النفسى للشباب من خلال أخصائى موجود فى الجناح المخصص للمبادرة داخل المعرض، وقالت د.منة جمال عضو إدارة التوعية والتدريب بالمبادرة، إن الوجود داخل المعرض هذا العام له عدة أهداف مهمة، من أبرزها تشجيع الشباب على التطوع من خلال ذكر مزايا التطوع لمساعدة الغير، وتابعت: «بننشر ثقافة التطوع بين الزوار من خلال ندوات وورش تعليمية وتثقيفية».

التطوع ليس وحده ما تسعى إليه «جمال» ورفاقها وإنما هناك هدف مهم يعملون عليه دوماً وهو تحسين الصحة النفسية للشباب من خلال الورش التى ينظمها الجناح الخاص بالمبادرة داخل المعرض: «بننظم الورش بحضور أخصائى نفسى، بنسمع للشباب، بنسيبهم يعبروا عن كل اللى جواهم من خلال جلسات نقاشية، بنحاول من خلالها التعرف على أحلامهم، وطموحاتهم، وكمان نكافح ظاهرة إدمان السوشيال ميديا».

ومنذ عدة سنوات تشارك المبادرة فى المعرض وفقاً لتأكيدات جمال محمد، مسئول المتابعة بالمبادرة، الذى قال إن هناك هدفاً آخر من الوجود داخل المعرض وهو تعريف الزوار بأهداف مبادرة «حياة كريمة» لأنها تسعى إلى تحسين المستوى المعيشى للفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف: «كل ورشة بيكون فيها موضوع معين بنتناقش فيه مع الزوار، وفيه إقبال كتير من الكل سواء كبار ولا صغيرين على الجناح الخاص بنا».