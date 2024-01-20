اختيار الأم المثالية بـ«القابضة للمياه».. شروط الترشيح لمسابقة 2024

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إجراء مسابقة الأم المثالية لعام 2024 للشركة القابضة وللشركات التابعة لها.

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 4 شروط يجب أن يتم توافرها للمتقدمات بطلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024، شملت التالي:

- ألا يقل سن المرشحة عن 50 عام.

- ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة.

- أن يتضمن الطلب قصة عطاء حقيقية قدمت من خلال نماذج مشرفة للمجتمع.

- أن يكون الأبناء من الحاصلين على مؤهل عال ويستثى هذا الشرط «قادرون باختلاف».

اختيار المرشحات لمسابقة الام المثالية 2024 في احتفال

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه سيتم اختيار المرشحات من الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتكريمهم في احتفال عيد الأم.

المستندات المطلوبة لطلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024

ولفتت إلى ضرورة أنه يجب أن يتضمن طلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 المستندات والبيانات التالية:

- الاسم.

- الوظيفة.

- آخر مؤهل حصلت عليه الأم المترشحة.

- رقم التليفون.

- جهة العمل.

- عدد الأبناء.

- الحالة الاجتماعية.

- السيرة الاجتماعية للأم وقصة نجاحها في تربية أبنائها.

- صورة من المؤهل الدراسي للأبناء وشهادات التقدير التي حصل عليها الأبناء في المجالات العلمية والرياضية والفنية إن وجدت.

- صورة شهاد ميلاد الأبناء.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

طريقة التقديم لمسابقة الام المثالية 2024

وطالبت الشركة الراغبين في التقديم لمسابقة الأم المثالية إرسال أوراقها إلى الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بالشركة في موعد أقصاه يوم 10 من شهر فبراير المقبل 2024.