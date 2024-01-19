«القابضة للمياه» تنظم حملة «نقطة مياه تساوي حياة» لتوعية النشء بالمحافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ الإدارة العامة للتوعية بالشرقية، أنشطة ومسابقات ثقافية لترسيخ المفاهيم التوعوية لدى النشء، بمدينة مشتول السوق تحت شعار« نقطة مياه تساوي حياة».

مسابقات ثقافية للطلبة الحاضرين وتكريم الأطفال المتميزين

وأشارت القابضة لمياه الشرب، إلى أن أنشطة حملات التوعية تنوعت ما بين لعبة المتحري الصغير ونشاط السلم والثعبان ومسرح العرائس وورش رسم لإيصال معلومات مبسطة وسهلة، حول المحافظة على السلوكيات الصحيحة في تعاملاتنا اليومية مع شبكتي المياه، وتم عمل مسابقات ثقافية للطلبة الحاضرين وتكريم الأطفال المتميزين.

تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه

من جهته، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة، أن نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الأطفال، مهم للغاية، فهذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب.

الحفاظ على كل قطرة مياه

وأشار إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية، بعمل ندوة توعية بالتنسيق مع إدارة أوقاف العزيزية بمركز ومدينة منيا القمح، لافتا إلى أن الندوة تطرقت إلى ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية قضية المياه، والحفاظ على كل قطرة مياه في ظل محدودية الموارد والتزايد السكاني المستمر، وأيضا تم معرفتهم بالخط الساخن الخاص بشكاوى 125.