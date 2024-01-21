رئيس «القابضة للمياه» يناقش تطوير مرافق الشركة وتحسين الخدمات

عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وقيادات الشركة القابضة، بهدف متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي صدرت خلال زيارات الوزير لتفقد أوضاع محطات تنقية مياه الشرب والمآخذ الخاصة بها، ومحطات معالجة الصرف الصحي، في إطار تطوير وتحسين أداء مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

تحسين خدمات المياه

وكان وزير الإسكان أجرى عدة زيارات وجولات تفقدية لمحطات مياه الأميرية ومسطرد والفسطاط بمحافظة القاهرة، ومحطة مياه إمبابة بالجيزة، وعدد من مواقع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية، حيث تم مناقشة المعوقات والتحديات اللازمة لتحسين الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسيقي، ناقش «رسلان» موقف الخطة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى مراجعة التقدم في تنفيذ الخطة الاستثمارية لتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

قياس منسوب المياه

وفيما يتعلق بأعمال التحول الرقمي والإدارة الذكية، وجه رئيس الشركة القابضة بضرورة تحديد موقف الأنشطة التطويرية في هذين المجالين بالشركات التابعة، وتم التركيز خلال الاجتماع على قياس منسوب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب، ومتابعة مؤشرات جودة المياه العكرة بهدف ضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، وضمان توفير خدمات عالية الجودة، وفقًا للرؤية والتوجيهات الحكومية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.