حسن المستكاوي: اتحاد الكرة لم يوفر للمنتخب أبسط وسائل الإعداد الجيد

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن بطولة الأمم الأفريقية أثبتت أن القيمة التسويقية للاعبين المحترفين، وأرقام المدربين قبل أي بطولة، لا تعد تقييمًا صحيحًا للمستويات في أرض الملعب، موضحا أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لعب 14 مباراة قبل البطولة، ظهر في معظمها بصورة وتكتيك جيدين، ولكن في البطولة الأفريقية ظهر متفاجئًا أثناء إدارة المباريات .

أداء اتحاد الكرة المصري

وأضاف «المستكاوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، أن الدلالة الحقيقية لتحديد قوة الخصم من ضعفه هو الفوز عليه، مشيرًا إلى أنه لا يحلم بالتمثيل المشرف للمنتخب، أو أن يكون مثل منتخب البرازيل على سبيل المثال، لكن اتحاد الكرة المصري لا يعمل بطريقة صحيحة، ولا يوفر أبسط وسائل الإعداد الجيد.

تقييم أداء منتخب مصر

وتابع: «أنا مش شايف حد بيشتغل، أولًا خامة تيشرتات اللاعيبة سيئة، والمفروض إننا واخدينها من شركة عالمية، إزاي أثناء التعاقد متأكدوش هل الخامة دي هتتوافق مع رطوبة 80% ودرجة حرارة 40 ولا لا؟، ثانيًا الاتحاد استخبى ورا الستارة بعد أزمة مغادرة محمد صلاح ومحدش شرح الموقف إلا بعد فترة».

وأكمل: «إنجازات اتحاد الكرة لا تقاس بحقوق الرعاية، وأنتظر رد مسؤولي الاتحاد على تصريحاتي، ومستعد للاعتذار إن أخطأت».