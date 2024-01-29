توقعات عبير فؤاد لمصير فيتوريا مع المنتخب المصري بعد الخروج من أمم إفريقيا

حالة من عدم الاستقرار الفني، يعيشها المنتخب المصري لكرة القدم، بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، وتوديعه بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل، وراح كثيرون من جماهير الكرة المصرية يتساءلون، عن مصير المدير الفني روي فيتوريا مع المنتخب الوطني.

مباراة مصر والكونغو الديموقراطية

وانطلقت مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، مساء أمس الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب «لاورينت بوكو» بكوت ديفوار، وشهد الشوط الأول تسجيل الهدف الأول لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب ميشاك إيليا، ليأتي مصطفى محمد، لاعب منتخبنا الوطني ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 46 عن طريق ركلة جزاء.

وبعد خسار المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 بركلات الحظ الترجيحية، وخروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، يعقد مسئولو اتحاد كرة القدم المصري برئاسة جمال علام، اجتماعًا عاجلًا، مستمر من عدة ساعات، للنظر في مصير المدير الفني للمنتخب روي فيتوريا؛ إذ أن هناك مطالب من قِبل أعضاء اتحاد كرة القدم بضرورة إقالته، بحسب مصدر داخل اتحاد الكرة، الذي أشار إلى أن راتب فيتوريا الشهري 200 ألف دولار، ويوجد شرط جزائي في عقده ينص على أنه في حال إقالته يحصل على شهور شرط جزائي، لهذا حال إقالته سيحصل على 600 ألف دولار.

توقعات عبير فؤاد لمصير روي فيتوريا مع المنتخب المصري

وكانت عبير فؤاد، خبير الأبراج الفلكية، تحدثت عن مصير روي فيتوريا مع المنتخب الوطني، موضحة أنه من مواليد 16 أبريل 1970، أي من مواليد برج الحمل، مضيفة أنه واعتمادًا على علم الأرقام فإن العام الحالي 2024 يحمل مرحلة جديدة لروي فيتوريا تشهد تقدمًا ونجاحًا كبيرًا له، وتزيد معها الفرص المتاحة أمامه.

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كما أشارت «عبير» إلى أن التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري كان في يوليو 2022 ما يمنحه فرصًا جيدة مع منتخب الفراعنة، بحسب ما كشفه علم الأرقام - ولم تكشف عن كيفية حساب هذه الأرقام - ما يجعل المرحلة الجديدة التي سيبدأها بها الكثير من النجاحات.

خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

وودع المنتخب الوطني لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بعد خسارته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، التي أُقيمت مساء أمس الأحد؛ إذ أهدر محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي المعار للنادي الأهلي، الضربة الأخيرة لمنتخب مصر، وفشل في التصدي لأي ركلة جزاء من لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية، لتنتهي المباراة بنتيجة 8-7 بركلات الحظ الترجيحية.