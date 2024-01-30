أمين الفتوى يوضح حكم المراهنة في الإسلام

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول حكم المراهنات مقابل أموال أو طعام أو أي أمر مقابل الرهان على حدث معين؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «المراهنات حرام، لو قلت نراهن على 10 جنيهات لو حدث إن فريق كذا فاز أو الحدث ده حصل يبقى ده حرام في الشريعة الإسلامية».

وتابع: «لكن لو شخص قال أنا هعزمكم كلكم لو فاز الفريق الفلاني دي مفيهاش حاجة وتجوز».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.