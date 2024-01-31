مشروعات زراعية بالبحر الأحمر للاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن محافظة البحر الأحمر ليست محافظة سياحية فقط، بل تضم مناطق زراعية في قلب الصحاري مثل مزرعة وادي حوضين ومزارع وادي دارا ومشروع وادي القويح، حيث نفذت الدولة عدة مشروعات زراعية تساهم في سد احتياجات المحافظة من الإنتاج الزراعي.

مشروعات وادي دارا في مدينة رأس غارب

وأضاف محافظ البحر الأحمر، إلى أن قرية وادي دارا التابعة لمدينة رأس غارب شمال المحافظة تضم أراضي زراعية ومحزر آلي، ومعمل دواجن وعنابر ماشية وعجول ملحقة بالمجزر.

صوبات زراعية بالغردقة

وتضم الغردقة عددا من الصوب الزراعية تحت إشراف مديرية الزراعة، تعمل بالري الحديث لشتلات الخيار والباذنجان.

مزرعة وادي القويح في القصير

تقع مزرعة وادي القويح بمدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر على مساحة 120 فدانا وتضم صوبا زراعية، وزراعات مكشوفة، وأشجارا مثمرة وأشجار الخضروات و الفاكهة، وتنتج أنواعا مختلفة من الخضار والفاكهة.

مشروع وادي حوضين في الشلاتين

يقع مشروع «وادى حوضين» بصحراء مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، وهو أحد إنجازات الدولة في تحويل الصحراء إلى مجتمع متكامل يضم مزرعة سمكية ومجمع دواجن ومزارع للقمح والشعير، وصوبات زراعية، وأبراج للحمام، ومزرعة للإبل.