مد فترة التعاقد لنقل الورش لمنطقة الحرفيين في الغردقة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، مد فترة التعاقد لأصحاب الورش المخصص لهم ورش بمنطقة الحرفيين التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بالغردقة، وذلك الي يوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير الجاري على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد الموعد المقرر.

نقل الورش لمنطقة الحرفيين بالغردقة

كانت أجهزة مدينة الغردقة بدأت في إجراءات التعاقد لأصحاب الورش المخصص لهم بمنطقة الحرفيين منذ شهر ديسمبر الماضي وذلك بمقر هيئة الأوقاف المصرية الكائن بحي الأمل أمام مسجد الصفوة.

وناشدت أجهزة مدينة الغردقة أصحاب الورش بالمدينة لإنهاء إجراءات التعاقد على الورش المخصصة لهم قبل الموعد المحدد، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد هذا الموعد

ومن جانبه، أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الأجهزة تسعى لنقل الورش من الشوارع السكنية إلى من منطقة الحرفيين مما يساهم في القضاء على الضوضاء والتلوث بالغردقة و للحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش باعتبارها مدينة صديقة للبيئة.

يذكر أن مدينة الحرفيين تم إنشاؤها بمدينة الغردقة بمساحة ستون فدانا، بتكلفة 350‪ مليون جنيه وتشمل 125‪3 ورشة و 134‪ محل تجاري و16 كافتريا كمنطقة خدمات و محطة بنزين ومسجد ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف.