ضبط 5.5 طن أعلاف في مصنع دون ترخيص بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، حملات تموينية مكثفة بمدن ومراكز المحافظة، طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط محل أعلاف داخله 2 طن أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، وضبط 5 أطنان أعلاف داخل مخزن غير معلن عنه بغرض حجبه عن التداول، كما تم ضبط مصنع غير مرخص من وزارة الزراعة يحوز 5.5 طن أعلاف تم التحفظ عليها.

و خلال حملة مماثلة بمركز حوش عيسى تم ضبط محطة تموين سيارات غير مرخصة قام صاحبها بتجميع كميات من السولار تقدر بـ1000 لتر، و1000 لتر بنزين 80 من السوق السوداء لإعادة بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط محطة تموين سيارات قام صاحبها بتجميع 2400 لتر بنزين 92 من السوق السوداء وذلك لإعادة بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

التحفظ على المضبوطات

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.