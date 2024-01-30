طقس الإسكندرية غدا.. أمطار ثلجية وانخفاض شديد في درجات الحرارة

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تفاصيل طقس الإسكندرية غدا، من حيث توقعات سقوط الأمطار والأماكن الأكثر تعرضا لها نتيجة استمرار نوة الكرم الحالية، والتي تشهد أجواء أوروبية نظرا لتوقعات سقوط الأمطار الثلجية التي بدأت اليوم ومتوقع استمرارها حتى يوم الخميس، وسط استمرار العمل بخطة الطوارئ.

سقوط أمطار ثلجية الإسكندرية

وبحسب تقرير غرفة عمليات الإسكندرية، فإنه من المتوقع أن تشهد الإسكندرية غدا الأربعاء سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أي أنها أمطار ثلجية.

أماكن سقوط أمطار الإسكندرية غدا

وحددت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أماكن سقوط الأمطار على المدينة الساحلية غدا، حيث متوقع سقوطها على شمال المحافظة على فترات متقطعة، في ظل استمرار نوة الكرم الحالية.

برودة مع طقس الإسكندرية غدا

ويصاحب أمطار الإسكندرية غدا حالة من نشاط الرياح إذ تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط

كما يوجد اضطراب في الملاحة البحرية نظرا لارتفاع أمواج البحر المتوسط إذ تصل إلى 3 أمتار.