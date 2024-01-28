تحذير من طقس الإسكندرية.. أمطار غزيرة والأمواج ترتفع إلى 4 أمتار

حذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، من اضطراب جوي كبير في طقس الإسكندرية، وتشير التوقعات إلى سقوط الأمطار بنسبة غزيرة نتيجة استمرار نوة الكرم الحالية، مع ارتفاع كبير في الأمواج تصل إلى 4 أمتار بالإضافة إلى نسبة رياح عالية تصل إلى 70 كيلو متر في الساعة، وهو ما يتبعه اضطراب ملاحي وتوقف حركة الصيد.

وبحسب تقرير غرفة عمليات الإسكندرية، فإنه من المتوقع أن تشهد الإسكندرية غدًا الاثنين 29 يناير استمرار سقوط أمطار نوة الكرم في خامس أيامها.

معدل سقوط أمطار الإسكندرية غدا

ومن المتوقع أن تبدأ أمطار الإسكندرية غدا من متوسطة إلى غزيرة الشدة بنسبة 60%، على أن تزيد شدتها تدريجيا وسط أجواء شديدة البرودة.

طقس الإسكندرية متقلب

ويصاحب أمطار الإسكندرية غدًا حالة من نشاط الرياح إذ تصل سرعتها الى 70 كم/س، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط

وإضافة إلى ذلك فإنه يوجد اضطراب في الملاحة البحرية من خلال ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط إذ تصل من 3 إلى 4 أمتار.