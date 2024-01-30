شادي محمد: خروج المنتخب بسبب الرطوبة عذر «غير منطقي»

قال شادي محمد نجم، منتخب مصر السابق، إن ما بُني على باطل فهو باطل، وأننا دائما كنا نبحث عن اتحاد قوي ليس له علاقة بتضارب المصالح ومنذ سنوات ومصر تستحق اتحادة كرة قدم قوي.

وأضاف شادي محمد خلال مداخلة هاتفية له مع الإإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة الـ«cbc» أن مصر تمتلك كوادر قادرة على قيادة المنظومة الكروية نحو الطريق الصحيح وأن مصر حصلت على البطولة في 2006 و2008 و2010 لكن الآن يتم العمل دون تخطيط ولا يوجد احترافية.

لا يوجد فكر فني

وأشار إلى وجود تضارب مصالح كعمل العاملين في المنظومة بعدة وظائف وكل شخص يعمل كمدير فني ثم كمحلل رياضي في البرامج الرياضية، وأن المدرب يأتي ويتم صناعة بروباجندا له حتى لو لم يتناسب مع مدرستنا الكروية، ويتم توقيع عقد لا يليق بمكانة مصر الكروية في إفريقيا.

العمل الإداري نفسه به مشكلة

وعلق شادي محمد على أن الرطوبة العالية هي سبب خروج المنتخب من البطولة أنه يتفق مع أنه إذا خرج من الدور الأول فيكون له عذره، لكن العمل الإداري نفسه به مشكلة حيث كان يجب إحضار ملابس أفضل من التي كان يرتديها اللاعبون إذ يصبح «تيشيرت» اللاعب ثقيلا بسبب الماء.

المنتخب يحتاج مدربا

وأشار شادي محمد إلى أن مصر لا يوجد بها حاليا مدرب وطني يليق بتدريب منتخب مصر بسبب عدم التطوير ورؤية أساليب كرة القدم الحديثة في الخارج، وأن العمل الإداري نفسه به مشكلة لديه الرغبة والطموح في صناعة تاريخ مشرف.