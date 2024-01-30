مراسل «القاهرة الإخبارية» في أبيدجان: الحزن يخيم على بعثة منتخب مصر بعد الخسارة

قال أحمد فاروق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في أبيدجان، إن أصداء الخروج المحزن لمنتخب مصر، من بطولة أمم إفريقيا، يسيطر على البعثة المصرية بأكملها.

خروج منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا

وأكد «فاروق»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البعثة المصرية وصلت إلى أبيدجان صباح أمس، تمهيدًا إلى الانتقال للقاهرة عبر طائرة خاصة، وسط أجواء شابها الحزن واللوم والحسرة، كل هذه المشاعر تجمعت حول خروج لم يكن منتظرًا من البطولة، ولا يوجد أنباء من قريب أو بعيد عن استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأردف أن أبيدجان تشهد أجواء هيستيرية بفضل مباراة السنغال وكوت ديفوار، حيث بدأت المباراة بآمال ضعيفة نظرا للمستوى المتواضع الذي أظهره منتخب كوت ديفوار في الدور الأول، والمستوى القوي للغاية لمنتخب السنغال.

وأشار إلى أن المباراة جاءت على غير ذلك، وقدم منتخب كوت ديفوار أداء طيبا للغاية.

واختتم بالإشارة إلى أن الجميع يحترم مسيرة منتخب الرأس الأخضر في بطولة الأمم الأفريقية، بجانب المنتخب الموريتاني رغم خروجه، لكنه أظهر وجه طيب للغاية ومشرف ومبشر بمستقبل الكرة الموريتانية.