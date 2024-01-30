محمود شوقي: أطراف عديدة تتحمل مسؤولية خروج منتخب مصر المبكر من «الكان»

علّق محمود شوقي، محلل «القاهرة الإخبارية»، على خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، قائلا إنه يحمل مسؤولية الخروج المبكر أطراف كثيرة منها المدرب روي فيتوريا، الذي فشل في استغلال كل الفرص، ووضع أي بصمة على الإطلاق، وتراجع المستوى بشكل عنيف تحت قيادته، ومنذ قدومه لمنتخب مصر لم يقدم مباراتين متتاليتين بشكل طيب.

بطولة أمم إفريقيا

وأضاف «شوقي»، خلال استضافته، ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ بطولة أمم إفريقيا تعد الاختبار الحقيقي لـ«فيتوريا»، ويجب محاسبة المسؤول عن اختياره لقيادة الفريق، متمنيًا أن يخرج من مطار القاهرة مُقالا.

وأشار إلى أن اختيار «فيتوريا» لقيادة المنتخب كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معان، مردفًا: «لدينا عدد كبير من اللاعبين المميزين لكن ليس لدينا أي أسلوب لعب على الإطلاق».

وأوضح أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أرسل خطابًا شديد اللهجة لاتحاد الكرة المصري، ذكر فيه بأن الدولة المصرية وفرت كل شيء لهذا المنتخب من إمكانات مالية وإدارية ودعم معنوي.